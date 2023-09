La salle était sold out. Antoine Billa et Jérôme Christophe étaient les présentateurs de cette première édition de Réa Short Film Festival, un festival de courts-métrages. Cette année, le comédien Philippe Duquesne est le parrain de l’événement.

"Je suis heureux d’être le premier parrain de ce festival, dit-il. Il fallait bien que ce festival se crée et qu’il y ait un premier à tout ! D’ailleurs, c’est petit ici, ça change de Bruxelles et de Liège !"

Un jury professionnel

Le jury professionnel est constitué de: son président Adrien François, réalisateur et délégué général du Festival International du Film de Comédie de Liège ; Sophie Maréchal, comédienne belge ; Catherine Salée, actrice belge récompensée de deux Magritte du meilleur second rôle pour "La vie d’Adèle" en 2014 et "Keeper" en 2017 ; Édouard Montoute, connu, entre autres, pour des films comme la saga "Taxi" ou "Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre".

Ensuite vient le visionnage des courts-métrages de 5 à 20 minutes. Les organisateurs ont reçu pas moins de 45 courts-métrages et en ont sélectionné 10: "600 grammes", un film de Nathalie Levy-Lang (France) ; "Les Silencieux" de Basile Vuillemin (France) ; "Les Liaisons Foireuses" de Chloé Alliez et Violette Delvoye (Belgique) ; "Entre les mots" de Farid Ismail (Luxembourg et France) ; "Diversion" de Simon Heymans (Belgique) ; "Une Voie Lactée" de Quentin Moll-Van Roye (Belgique) ; "Regard" de Samuel Roul (France) ; "Un Père" de Christophe Predari (Belgique) ; "Ville Eternelle" de Garance Kim et "Parlez-Vous ?" de Aitor de Katana (Espagne).

Une remise des prix s’est tenue sur la Place du Bronze à la fin des projections. Trois ont été récompensés: "Entre les mots" remporte le prix du public. "Les silencieux" a été choisi par les quatre jeunes des écoles de La Roche pour le prix Jeune.

Premier prix pour "Une Voie Lactée"

Et, enfin, c’est "Une Voie Lactée" qui a été sélectionné par le jury professionnel pour le prix principal.

Ce dernier parle d’Émilien qui rend visite à son père agriculteur. Émilien découvre une fois sur place, l’exploitation laitière vide, les vaches ont disparu et son père est introuvable.

Sophie Maréchal explique le choix du jury: "Nous avons choisi avec le cœur, nous avons ressenti de l’amour entre le papa et le fils malgré ce dernier absent trop souvent".

Le réalisateur Quentin Moll-Van Roye est fier de sa récompense. "Je voulais rendre hommage à mon grand-père décédé et, en même temps, je devenais papa, explique-t-il. J’avais également envie d’aborder le suicide dans le milieu agricole car je trouve qu’on n’en parle pas assez."

Il faut se l’avouer, le choix des courts-métrages a été très difficile pour le jury, il n’y avait pas de thématique spécifique, il y en av ait pour tout le monde. "Mettez quelques films les plus nuls !" blaguait Édouard Montoute sur scène.

Ce jury a même donné sa mention spéciale au court-métrage "Les Liaisons Foireuses", reconnaissant le travail colossal pour réaliser un film d’animation.

Un nouveau rendez-vous déjà donné

L’idée de créer un festival a germé autour d’un verre entre amis comédiens Félix Matagne, Antonin Seron, Jean-Mathias Pondant et Panayotis Roussis. Ils se sont donné un pari fou mais c’est une réussite ! "Nous sommes contents de cette belle réussite, conclut Jean-Mathias Pondant. Bien évidemment, nous allons modifier certains éléments et essayer de concrétiser un maximum projets dans les années à suivre."

L’organisation de Réa Short Film Festival vous donne d’ores et déjà rendez-vous l’an prochain pour la deuxième édition !