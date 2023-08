La "Marguerite du Bronze" n'est plus à La Roche

"Marguerite du Bronze" avait insufflé au café une ambiance, rythmée à l’époque, au son du juke-box. Si la réputation positive de l’endroit s’était rapidement installée, on le devait à la rigueur des patrons. Marguerite veillait au grain. Toujours présente pour accueillir avec le sourire les clients, elle ne ménageait pas ses efforts pour faire "tourner la boîte." La taverne deviendra un lieu incontournable de la ville, autant pendant la saison touristique qu’en dehors, accueillant jeunes et moins jeunes. "Marguerite du Bronze" avait le feu sacré. Un feu sacré qu’elle transmettra à sa famille, son fils Eddy étant aujourd’hui à la tête de l’établissement. Un établissement qui aujourd’hui propose également de la restauration. Marguerite Libert ne sera pas épargnée par les malheurs de la vie. Mais toujours, elle gardera sa sympathie, son sens de l’accueil et sa volonté de faire les choses bien. Elle sera conduite vers sa dernière demeure ce jeudi après-midi.