Un premier festival de courts-métrages qui promet à La Roche-en-Ardenne

L’idée folle de quatre amis

Félix Matagne, Antonin Seron, Jean-Mathias Pondant et Panayotis Roussis sont quatre amis comédiens. Trois d’entre eux ont étudié au conservatoire à Liège. Antonin Seron, lui, a suivi les cours Florent à Bruxelles.

"Nous avions comme idée de pouvoir faire un festival de courts-métrages, explique ce dernier. Un événement qui rassemble la culture du cinéma, une culture que nous-mêmes nous avons. Nous avons émis l’idée lorsque nous prenions un verre ensemble et puis, nous avons décidé de nous lancer dans ce pari fou."

Le comédien et réalisateur est originaire de La Roche-en-Ardenne, il était donc naturel pour lui que le festival se fasse chez lui.

"Il se tiendra au sein du cinéma Le Faubourg Saint-Antoine, reprend-il. J’allais dans ce cinéma dans les années 90, c’est un cinéma ancien qui a beaucoup de charme. J’ai de beaux souvenirs de cette salle."

La Place du Bronze, elle, sera aménagée pour l’occasion avec, dès 15 heures, l’ouverture d’un bar, de concerts et d’une fanfare.

10 courts-métrages présentés à un jury de qualité

Si les organisateurs du festival ont reçu 45 courts-métrages pour cette première édition, dix d’entre eux ont été sélectionnés et seront présentés dans la salle du Faubourg Saint-Antoine.

"Ils viennent d’un peu partout, dit encore Antonin Seron. De Belgique, de France, du Grand-Duché de Luxembourg mais aussi d’Espagne. Nous avons surtout regardé au scénario, à l’histoire qui est racontée et à l’ambiance du court-métrage en général. C’est une sélection assez éclectique car nous ne voulions pas nous enfermer dans un style en particulier. Le jour J, les spectateurs auront des courts-métrages bien différents à regarder, nous voulions les emmener vers différents horizons. Et je pense que pour les réalisateurs de courts-métrages, c’est une chance et un honneur de pouvoir être diffusé dans un cinéma et d’être jugé par un jury de qualité."

En effet, le jury a de quoi faire rougir. Dans celui-ci, on retrouve Adrien François, réalisateur et directeur de la programmation du Festival international du film de comédie de Liège. Sophie Maréchal, comédienne belge. Catherine Salée qui a remporté un Magritte en 2014 pour son rôle dans le film La Vie d’Adèle ou encore Édouard Montoute, acteur français qui a tourné dans la saga Taxi ou encore dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.

Parmi les dix courts-métrages, certains auront la chance d’être récompensés. Une remise de prix se tiendra à la fin des projections avec le premier prix, le prix du public et enfin, le prix du jury jeune. "Quatre élèves qui viennent des écoles de La Roche-en-Ardenne formeront ce jury jeune, précise encore Antonin Seron. Nous trouvions cela intéressant de mettre en avant les jeunes et de savoir comment ils ressentent le cinéma."

Cette première édition est ouverte au tout public et permettra aux réalisateurs participants de repartir avec une belle corde à leur arc.

Renseignements: lareashortfilmfestival.be