Marie-Anne Gillet propose "couleurs et ciels", jusqu'au 15 août, à La Roche-en-Ardenne

Jusqu’au 15 août

Elle qui est tombée dans le dessin dès son enfance s’est essayée à plusieurs techniques, y appréhendant le rendu, la technicité et le partage de ses émotions comme de son ressenti face à son environnement. Au final, elle se centrera sur l’huile et le couteau. Mais derrière ses tableaux, Marie-Anne Gillet partage une vraie passion. Il suffit pour s’en rendre compte de lui rendre visite entre ces 5 et 15 août, de 14 à 18 heures pour l’écouter mettre en avant ce qui, pour elle, symbolise ces couleurs et ces ciels. Il est par ailleurs possible de prendre rendez-vous en dehors des heures d’ouverture. L’entrée est libre.

0472 27 77 70