La pluie a-t-elle des répercussions sur le tourisme chez nous ? Un bilan ne pourra être fait qu’après les vacances bien évidemment. Cependant, certaines lignes directrices peuvent être tracées.

À la Province, par exemple, Valérie Lescrenier, observatrice attentive du secteur, souligne que les missions de l’institution ont changé. "Nous n’organisons plus de grandes enquêtes exhaustives auprès des différents opérateurs", dit-elle. "Mais on peut dire que les touristes sont là. Ils s’adaptent en recherchant les activités indoor", dit-elle avançant que la situation doit être plus compliquée dans les campings que dans les autres types d’hébergement.

Ce constat général est partagé par Justine, à la Maison du Tourisme Haute-Ardenne (Gouvy, Lierneux, Trois-Ponts et Vielsalm): "Nous accueillons plus de touristes dans nos bureaux, Ils recherchent des alternatives aux promenades par exemple. Ainsi, la Maison du pays de Salm, une de nos attractions, bat des records actuellement. Les touristes ont réservé, sont venus et ils s’accommodent à la météo."

Pas de catastrophe

À La Roche-en-Ardenne également, cette météo pluvieuse a des conséquences similaires et on est loin de la catastrophe, du moins si cette météo change dans les prochains jours. "Au château, nous accueillons un peu moins de monde que d’habitude, mais nous n’enregistrons pas une chute spectaculaire des entrées. Les touristes profitent des éclaircies pour venir le visiter. C’est, par contre, un peu plus marqué au parc à gibier où il y a un beau parcours en pleine forêt à faire. Et là, même les animaux sont parfois moins visibles, se mettant eux aussi à l’abri", constate Émilie Lambert, du Syndicat d’Incitative rochois.