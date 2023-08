Le week-end médiéval à La Roche a évité la pluie

Météo annoncée !

Une fois encore, le week-end s’est soldé par un beau succès populaire, comme l’explique Émilie Lambert, coordinatrice du Syndicat d’initiative rochois: "Nous pouvons tirer un bilan positif pour cette édition. Certes, nous enregistrons un peu moins de fréquentation que l’année dernière. Mais, en 2022, c’était l’année des records. Nous maintenons un bel intérêt pour cet événement incontournable où toute l’équipe du SI a mis la main à la pâte. Les retours du public sont positifs". Elle souligne cependant un bémol: "Il est regrettable d’avoir eu une météo maussade annoncée car finalement nous sommes passés entre les gouttes. Le temps était même plutôt doux. Certains n’ont pas osé prendre la route de peur d’affronter la pluie au château".

Nouveautés

Cette édition était toute particulière dans le choix de sa date. Le SI avait opté pour le dernier week-end de juillet et non plus pour le premier d’août, comme cela était de coutume: "Le choix d’avancer d’un week-end nous a permis d’avoir des artistes en plus dans les différents points du château. Les spectacles présentés ont été de qualité", note encore Émilie Lambert. Par ailleurs, on assistait au retour du marché dans le centre-ville et deux nouveautés faisaient leur apparition: "Pour une première, nous sommes contents de l’intérêt que le repas médiéval a pu avoir ainsi que de la qualité du groupe folk médiéval pour le concert organisé samedi soir dans le parc en Rompré. Ce concert, avec vue sur le château donnait ensuite au public la possibilité d’assister au spectacle du fantôme. Nous allons certainement réitérer cela et pourquoi pas d’ailleurs avec un deuxième groupe", ponctue notre interlocutrice.