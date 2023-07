Le week-end médiéval de La Roche a lieu ces samedi 29 et dimanche 30 juillet

Il est vrai que depuis les premières de cette manifestation beaucoup de choses ont changé, comme le note l’échevine du Tourisme et présidente du Syndicat d’initiative Sophie Molhan: "Au cours du temps, dans notre région, de nombreuses manifestations sont venues se greffer sur ce week-end. Cela reste un week-end de retours et de départs en vacances et les nouveaux rythmes scolaires réduisent ces mêmes vacances. Par ailleurs, et cela a été prépondérant dans notre choix, d’importantes manifestations médiévales se tiennent maintenant à notre date “historique”. Le choix des reconstitueurs et artistes risquait de devenir de plus en plus limité. Nous voulons garder de la qualité pour ces journées phares pour et dans notre château."

Concert en Rompré

Cette année encore, c’est la compagnie de la Licorne, spécialisée dans le domaine, qui s’est chargée du programme dans lequel on retrouvera un défilé en ville le matin, escrime, combats, fauconnerie, troubadours, mendiants, musique et les retours, en fin de journée, des assauts du château. Retour également du marché des artisans sur la place Chanteraine.

Parmi les nouveautés, cette année, un repas médiéval est mis sur pied, sur réservation uniquement et, le samedi en soirée, un concert familial sera proposé au parc en Rompré, en plein cœur de la cité. La participation aux frais est fixée à 11 € par adulte et 9 € par enfants Des tickets famille (deux adultes, deux enfants) sont disponibles au prix de 35 €.

info@chateaudelaroche.be – tickets en ligne www.chateaudelaroche.be