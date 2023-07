La bénédiction de ces derniers a eu lieu lors de la dernière messe dominicale.

Les fonts baptismaux ont une portée très forte. Ils symbolisent le premier sacrement que reçoit un chrétien à savoir le baptême. À Hives ils étaient, historiquement, placés à l’entrée de l’église.

En 1972, lors d’aménagements de cette dernière, ils ont été enlevés et jamais replacés.

Ne subsistaient que la cuve et le couvercle. Il y a quelques années, l’idée est née, notamment lancée par l’ancien doyen Pascal Roger, de les refaire et de les placer dans le chœur de l’édifice.

Artisans locaux

Ce sont des artisans locaux, Éric Mathias et son fils Cyril, ébénistes, qui se sont attelés à la tâche. Le résultat de leurs réflexions et de leur travail est véritablement superbe. L’abbé Raphaël Kwasi qui officiait ce dimanche, n’hésitant pas à parler d’un "véritable bijou dans l’église".

Derrière la maestria dans le travail et le résultat esthétique dans la réalisation, se trouve, là aussi, une symbolique. "La volonté était de mettre en valeur les deux éléments qui subsistaient des anciens fonts baptismaux, la vasque et son couvercle. Nous voulions quelque chose d’aéré. Les quatre pieds symbolisent les parents et le cercle autour de la cuve, l’unité de ces derniers pour le baptême de leur enfant", commente Éric Mathias.

À bientôt l’abbé !

Ce dimanche, la communauté paroissiale hierchoise voulait également remercier l’abbé Raphaël Kwasi. En effet, si un nouveau vicaire est attendu en terre rochoise au mois de septembre prochain, l’abbé Kwasi, lui, a été appelé à d’autres fonctions dans la région de Namur. Arrivé dans le secteur pastoral de La Roche-en-Ardenne en 2017, l’abbé Kwasi s’est rapidement fondu dans le paysage. Il est unanimement apprécié. Ses nombreuses qualités, autant pastorales qu’humaines, ont été mises en avant. Un moment de convivialité a ponctué cet office exceptionnel.