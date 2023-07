La Roche: une première encourageante pour "Ça Rock"

Tous les voyants étaient au vert pour cette journée: une météo impeccable, qui contrastait avec la pluie de mise la veille, des groupes au top, des bénévoles qui étaient dans les starting-blocks, un site, le parking des Evêts, qui se prêtait particulièrement bien à l’activité. De quoi passer, pour le public, de bons moments musicaux. Ce public n’a pas boudé l’événement, bien au contraire.

Certes, comme le souligne Michel Defays, d’Ardenne Culture, organisateur "une centaine de personnes en plus et cela aurait été parfait". Mais cette première s’est avérée très encourageante, sans oublier également la concurrence de mise par d’autres événements dans la région.

Un public pas déçu

Ceux qui avaient fait le déplacement n’ont pas été déçus. Il y avait les amateurs du genre, les fans de certains groupes et d’autres venus parfois en curieux ou en voisin. À l’instar de cette habitante de la cité rochoise qui notait: "Je ne suis pas une spécialiste de ce genre de musique mais je suis venue ici plus par sympathie, pour boire un verre et surtout pour soutenir les organisateurs." Des organisateurs qui ont suivi le défi un peu fou de Leïla Achour et Raphael Altenhoven. Eux qui avaient, bien avant la crise sanitaire, ce véritable rêve d’organiser un tel festival en plein cœur de leur ville. Ils ont été suivis, notamment par des élèves et professeurs de l’athénée royal qui ont vu dans ce festival, à proximité de leur école, une belle opportunité pour s’investir dans le projet.

La première édition de "Ça Rock en Ardenne" a vécu, il y a en aura sans doute une seconde. Ceux qui s’y étaient déplacés l’espèrent.