Comment distinguer un calice d’un ciboire ? Une expo à l’église de La Roche vous dit tout sur l’orfèvrerie liturgique

"Comment distinguer un calice d’un ciboire ?" "Tous les objets orfévrés sont-ils en argent et en or ?" "Comment entretenir correctement le métal ?" Autant de questions qui trouveront une réponse dans la nouvelle exposition d’été proposée en l’église de La Roche-en-Ardenne. Intitulée "D’or et d’argent, l’orfèvrerie liturgique" elle permet par le biais de panneaux explicatifs, de découvrir les facettes de cette orfèvrerie particulière, précieuse et servant toujours au culte.