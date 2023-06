Guy Gilloteaux, bourgmestre de La Roche-en-Ardenne: "Nous voulons rester une ville"

Sur le banc de l’opposition, on ne conteste pas les crises "mais qui ont donné lieu à des aides, explique Céline Frippiat. Et puis ce qui est inquiétant c’est qu’on oublie d’indiquer les 146 000 € pour la responsabilisation (les pensions)." Le bourgmestre tempère en pointant qu’il s’agit d’éléments qui évoluent sans cesse. La conseillère s’étonne aussi des augmentations dans les travaux de la salle à Vecmont pour l’installation de LED. "Il ne faut pas dépenser sans compter." Le mayeur rappelle que c’est de "l’argent public pour le public" et l’échevin Dominique Gillard que "c’est de l’investissement à moyen et à long terme."

Vinciane Collinet n’est pas rassurée non plus: "Avec un tel boni, il n’y a pas de marge de manœuvre. D’autant qu’il faudra payer jusqu’à 100% du déficit pour les pensions. Et puis il y aura aussi la hausse des taux d’intérêt. Est-ce que vous êtes sûrs de pouvoir financer les projets 2024 ?" Le bourgmestre se veut à nouveau rassurant: "On ne va pas nous reprocher d’être dynamique. Les scolytes, c’était des pertes de 2 à 3 millions. Et on garde un bon boni global. Notre directrice financière est très prudente. Nous avons les reins solides pour les investissements. Et les projets 2024 seront essentiellement ceux de 2023."

"Le SDT, c’est non"

Le bourgmestre Gilloteaux a par ailleurs lancé son fiel face au projet de schéma de développement du territoire (SDT). "Je vote contre, annonce-t-il. Comme bourgmestre de La Roche, je ne peux pas accepter qu’on passe de statut de ville à celui de village. Cela fait 700 ans qu’on est une ville. Je ne peux pas accepter qu’on oublie notre rayonnement sur d’autres communes (école, home, piscine, patinoire…) et même à travers le pays avec les touristes. Je ne peux adhérer la répartition qui oblige de réaliser quatre logements au cœur de la ville pour un dans les villages. C’est tout à fait irréaliste. On oublie la spécificité de notre terroir, de l’importance de l’axe lotharingien (Bruxelles, Namur, Luxembourg). Les citoyens peuvent s’exprimer jusqu’au 14 juillet. On ne peut arrêter une décision avant de les entendre." Les conseillers se retrouveront le 26 juillet pour en parler.

Vite dit

Indexer les aides au CPAS

Depuis quelques années, l’enveloppe octroyée pour le CPAS rochois était fermée. Il semble toutefois que la commune devra mettre la main au portefeuille dans les prochaines années au vu de la situation de plus en plus délicate de l’action sociale et notamment pour soutenir le mali du home. "Une indexation de 10% me semble le minimum", lance d’ailleurs l’échevin Dominique Gillard. Et le bourgmestre d’émettre le souhait d’un soutien des communes voisines.

Patinoire, on joue sur les mots

La minorité avait demandé à voir les comptes de la patinoire et ainsi voir le respect de la convention qui annonçait un avantage pour les Rochois. On a alors joué sur les mots: "Un abonnement, c’est un avantage dont les touristes ne devraient pas profiter, mais si c’est un jeune de Manhay ou de Rendeux qui est à l’école chez nous, pourquoi pas ? Autant que plus de personne ne profite." Côté minorité, on aurait voulu voir un vrai avantage uniquement pour les habitants de la commune. À suivre.

Jumelage avec La Panne

La Roche est actuellement jumelée avec les Français de Saverdun avec notamment des voyages pour les aînés vers cette direction. Le Collège voudrait associer la commune à une autre ville, celle de La Panne, qui a montré son soutien lors des inondations, "une commune touristique et de la même taille que nous". Côté minorité, on ne voit pas vraiment l’intérêt, même si l’échevine Molhan pointe les échanges linguistiques, la découverte de l’autre. Pas concluant pour changer l’avis de la minorité.

