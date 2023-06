Plus de 3 100 marcheurs pour lancer la 56e MESA ce mardi à La Roche

Du beau monde

Ce grand départ s’est fait en présence de nombreuses personnalités civiles, dont le gouverneur de la province, Olivier Schmitz, le représentant de la ministre de la Défense, Gauthier Wery et des autorités locales. Les instances miliaires n’étaient pas en reste avec le nouveau chef de la composante terre, le général Jean-Pol Baugnee, le commandant militaire de la province, le colonel Yves Limbourg, le colonel Claudio Madile chef de la Brigade Motorisée. et de nombreux officiers supérieurs.. Les retours des marcheurs à l’arrivée étaient unanimes et positifs.

Zone conviviale

Si l’ambiance MESA se vit sur le parcours, la zone d’arrivée est une véritable zone de fête, de rencontres et de découvertes de produits locaux. À l’instar de ceux du Rochois Nicolas Dalaidenne qui, depuis plusieurs années, est un fidèle avec sa bière. "Au début, à l’invitation du colonel Yvan Jacques, j’étais présent à l’étape de La Roche-en-Ardenne. La devise de notre produit"La bière fait l’union"était dans la même philosophie que la MESA. D’un jour au début je suis passé à toute la marche.." Nul doute que l’ambiance sera tout aussi bonne ce mercredi avec l’étape de Durbuy et le trail organisé dans le cadre de cette Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié.