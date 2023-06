P3D: Tous les transferts et le top 10

1. Nicolas Leboutte, de Tenneville à Champlon

2. Nycholas Rollin, de Tenneville à Vecmont

3. Jérémy Poncelet, d’Assenois à Cobreville

4. Junior Tene Talla, de Namoussart à Sibret

5. Bernard Georges, de Warnant B à Compogne

5. Julien Neu, de Tenneville à Vecmont

6. Come Lebrun, de Tintifontaine à Bourcy

7. Simon Ketelle, de Tavigny à Compogne

8. Mathieu Leboutte, de Tenneville à Champlon

9. Maxime Choffray, de Sibret à Houffaloise

10. Anthony Michiels, de Petitvoir à Longlier B

Tous les transferts

BOURCY

Arrivées

Côme Lebrun (Tintifontaine), Shkelzen Midili (Witry), Gilian Wenkin (reprise), Tom Léonard (Bastogne), Grégory Baikrich (Bastogne), Sidney Lanners (Givry)

Départs

Théo Grandjean (Sibret), Fabien Guissen (Vaux-sur-Sûre)

Entraîneur: Florent Guissen (1re saison)

CHAMPLON

Arrivées

Nicolas Leboutte (Tenneville), Mathieu Leboutte (Tenneville), Clément Soroge (Tenneville), Amaury Pirlot (Tenneville), Gauthier Maboge (Vecmont), Noah Mension (Oppagne), Joaquim Valentin (reprise)

Départs

Adrien Dabe (Tenneville), Guillaume Gillet (Tenneville)

Entraîneur: Pascal Leboutte (4e saison)

COBREVILLE

Arrivées

Jérémy Poncelet (Assenois), Lilian Pirlot (Bercheux), Corentin Braquet (Sibret), Tom Vanwarbeek (Saint-Hubert), Nelson Dufays (Givry B), Adrien Dabe (Mageret), Romain Pierlot (Vaux-sur-Sûre), Quentin Welvaert (reprise), Florian Poncelet (reprise), Anthony Mainsart (reprise), Adam Martinquet (reprise), Maxime Dourte (reprise), Thomas Grégoire (reprise)

Départs

Lucas Ponsard (Bercheux), Valentin Van Reeth (Cobreville), Amaury Cornette (arrêt), François-Xavier Laloy (arrêt)

Entraîneur: Florian Robin (1re saison)

COMPOGNE

Arrivées

Simon Kettelle (Tavigny), Romain Gruslin (Vaux-Noville), Bernard Georges (Warnant B)

Départs

Néant

Entraîn.: Fabrice Spoiden (2e saison)

HOUFFALIZE B

Arrivées

Maxim Baikrich (Tavigny), Augusto Carvalho (Vaux-Noville), Maxime Choffray (Sibret), Émilien Guebs (Givry), Brieuc Mayart (Erezée), Sam Prémont (reprise), Hugo Van Daele (Givry)

Départs

Gael Baoo (?), Martin Coenen (Lierneux), Tim Dumont (Mageret), Arthur Lutgen (Mageret), Éric Munioka (Burdinne), Julien Rentmeister (Suisse), Alexandre Bonjean (Stavelot), Quentin Winand (Montleban), Nathan Lambert (Chaumont), Noa Fautré (Chaumont)

Entraîn.: David Bouillenne (2e saison)

LONGLIER B

Arrivées

Sébastien Michiels (Assenois B), Anthony Michiels (Petitvoir), Julien Lejeune (Assenois B), Simon Pierret (Petitvoir)

Des jeunes du club et des joueurs du noyau A compléteront le noyau.

Départ

Néant, il s’agit d’une nouvelle équipe.

Entraîn.: Olivier Van Espen (1re saison)

NASSOGNE B

Arrivées

L’arrivée de plusieurs jeunes sera prochainement officialisée.

Départs

Kévin Jeanjot (arrêt)

Entraîn.: Vincent Dembour (1re saison)

SAINTE-ODE B

Arrivées

Esteban Cop (Bastogne), Niels Rathy (Cobreville)

Départs

Romain Pirotte (Tavigny), Logan Dominique (Sainte-Marie)

Entraîneurs: Aymeric Dubru et René Grandjean (1re saison)

SIBRET

Arrivées

Dylan Bigneron (Mageret), Charles Copine (Chaumont), Mathis Clébant (Mageret), Lylan Decker (Mageret), Betrand Decupyer (Libramont B), Théo Grandjean (Bourcy), Martin Massem (Vaux B), Tom Octave (Libramont B), Quentin Péant (Martelange), Quentin Prévot (reprise), Junior Telle Tala (Namoussart)

Départs

Corentin Braquet (Cobreville), Maxime Choffray (Bourcy), Gérémy Desil (Witry), Clément Gaspard (Tavigny), Nathan Guébenne (Bercheux), Andréa Gusbin (Bastogne), Jérémy Leturcq (Tavigny), Alexandre Mahy (Mageret), Christophe Mahy (Mageret)

Entraîn.: Alphonse Henrard (1re saison)

ROY B

Arrivées

Arnaud Delvaux (Bande), Florian Meunier (Bande), Martin Renaut (U19 Marloie),, Adrien Miny (Rendeux), Cyril Gillet (Rendeux)

Départs

Néant

Entraîneur: Vincent Simon (1re saison)

TAVIGNY

Arrivées

Maximilien Herman (Tavigny), Clément Gaspard (Sibret), Jérémy Leturcq (Sibret), Romain Pirotte (Sainte-Ode), Zaig Maraga (Bovigny), Cheik Diop (Bovigny), Alan Brever (reprise)

Départs

Maxim Baikrich (Houffaloise), Jérémy Dufrasne (Warmifontaine), Jimmy Grandville (Bercheux), Lucas Gnittke (La Roche), Simon Ketelle (Compogne), Mathys Simon (arrêt)v, Antoine Dehez (réserve Bourcy), Aurélien Garcia (réserve), Antonin Toussaint (réserve Gouvy)

Entraîneur: Johnny Vandendyck (5e saison)

VAUX-NOVILLE

Arrivées

Yann Provoost (Bovigny), Bryan Renard (Bourcy), Franck Wirtz (Sart), Gaetan Hazée (Houffalize), Enzo Galland (reprise), John Spoiden (reprise), Akin Akca (reprise)

Départs

Diego Kettels (Montleban), Henry Hinck (Dinant), Martin Massem (Sibret), Carvalho Augusto (Houffalize B), Ilan Masson (Givry)

Entraîneurs: Georges Spoiden (1re saison) et Fabrice Pieters (4e saison).

VECMONT

Arrivées

Julien Neu (Tenneville), Nycholas Rollin (Tenneville), Éric Ruelle (Tenneville), Loïc Spronken (Bande), Nicolas Paternoster (Melreux-Hotton), Sam Brugnetti (réserve Houffaloise), Henri Leclère (reprise), Yannis Caprasse (Givry)

Départs

Gauthier Maboge (Champlon), Louis Van Geen (La Roche), Maximilien Herman (Tavigny), Lucas Haurine (Waha), Andrew Broeckx (?)

Entraîneur: Michaël Parmentier (3e saison)

WITRY

Arrivées

Gérémy Desil (Sibret), Kevin Trodoux (Perlé), Pol Leyder (Vaux B), Mathis Zune (Houffaloise), Luckas Degives (Jeunes)

Départs

Kevin Bomboir (Montleban), Shkelzen Midili (Bourcy)

Entraîneur: Dimitri Gatez (2e saison)

Un duel Champlon – Longlier B ?

Champlon, troisième la saison dernière à trois unités des promus Bourdon et Heyd, visera le titre cette année. Les renforts arrivent du voisinage et de Tenneville précisément puisque les frères Leboutte, Pirlot et Soroge effectuent le court trajet entre les deux clubs. En plus, Joaquim Valentin reprendra du service. Comme le club conserve tout son groupe, la difficulté de Pascal Leboutte résidera dans la gestion d’un noyau fourni.

Les Rossoneri doivent cependant craindre Longlier B, nouvelle équipe. Le club entend monter en P2 et les joueurs excédentaires du noyau A pourraient faire la différence. Vecmont s’est solidement renforcé également avec Rollin, Neu et Ruelle, venus de Tenneville également. Les Vecmontois veulent atteindre le tour final. C’est aussi l’objectif de Compogne, bonne surprise de la dernière campagne, qui accueille le buteur Simon Ketelle et le revenant Bernard Georges, lequel amènera de l’expérience dans ce jeune groupe.

Houffaloise B pourrait créer la surprise dans cette série. Les jeunes ont pris de la bouteille et la passerelle entre les équipes A et B risque d’être régulièrement empruntée.

Pour le reste, personne ne semble en mesure de rivaliser même si Bourcy et Sibret aimeraient faire mieux que leur 7 et 8e place respective du dernier championnat.