Ce titre se veut un programme en lui-même et met subtilement en avant les œuvres des artistes.

L’expo accueille trois artistes qui, associés, proposent aux visiteurs un voyage dans des univers et des techniques différentes. Ces trois artistes ont cependant un point commun: ils sont tous issus du "ban d’Ortho" dans la commune rochoise.

Techniques

Passionnée par le dessin depuis sa prime jeunesse, Odile Monfort s’oriente, il y a deux décennies, vers l’aquarelle. "Elle est une manière d’être, de vivre et de traduire la beauté de ce qu’elle ressent", soulignait Michel Defays, d’Ardenne Culture, lors du vernissage de l’expo, notant que l’artiste trouve son inspiration, notamment, dans les environs de la Ferme au Pont.

Derrière Annwyn se trouve Annie Rousseau. Elle a fréquenté les académies de San Francisco et Bruxelles avant de s’établir à Herlinval, sans doute pour elle également une belle source d’inspiration.

Elle découvre, appréhende et ose franchir le pas dans des techniques diverses, n’hésitant pas non plus à faire varier ses supports.

Koen van Elsen est philosophe de formation, a été actif dans l’événementiel avant de "changer radicalement d’orientation et de se tourner vers la verrerie d’art". Une technique étudiée en Flandre et qu’il met en œuvre dans son atelier de Warempage.

L’entrée à l’exposition est libre.