Les travaux à réaliser comportent:

– L’aménagement de nouveaux trottoirs sur le pont ; ces travaux sont actuellement en voie d’achèvement.

– Le remplacement des revêtements et des fondations de la voirie sur le pont et ses abords ; ces travaux seront réalisés du 3 au 14 juillet, et impliquent les conditions de circulation suivantes:

La circulation restera possible pour les voitures aux abords du pont, et le long du quai du Gravier. La circulation sera mise provisoirement à double sens sur ce quai.

Les poids lourds de plus de 3.5 t ne pourront pas passer par le quai du gravier, car il ne leur sera pas possible de manœuvrer à hauteur du pont du Faubourg. Ils devront éviter de passer par le centre de La Roche, car la N89 leur sera inaccessible.

Une déviation est mise en place entre Samrée et Bérismenil.

Le budget alloué pour ces travaux est de 260 796 € TVAC. L’entreprise Les Enrobés du Gerny a été désignée pour réaliser ces travaux.