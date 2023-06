Vu le niveau de l’Ourthe, cette société a décidé de stopper les kayaks entre Maboge et La Roche-en-Ardenne

Manu Goldschmidt, de la société Ardenne Aventures, basée à La Roche-en-Ardenne, n’y va pas par quatre chemins: "Les gens viennent pour faire du kayak, pas de la marche". Il résume ainsi la décision de son entreprise de ne plus mettre ses embarcations à l’eau, sur le tronçon Maboge-La Roche-en-Ardenne, et ce à partir de ce mercredi. "Nous avons encore quelques clients ce mardi. Dès demain, ce sera fini. Certes, la navigation est encore autorisée et le site internet dédié au kayak indique encore l’ouverture de ce parcours, mais nous avons décidé de stopper les mises à l’eau", enchaîne le Rochois.