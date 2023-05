Feu de broussailles sur 8 hectares au lieu-dit La Grande Strument à La Roche-en-Ardenne : le plan rouge est déclenché

Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin au lieu-dit La Grande Strument, entre les villages de Beausaint et La Roche-en-Ardenne. Les flammes ont pris dans une zone de broussailles et de branches desséchées. Une sapinière a été touchée, les maisons les plus proches se situent à une centaine de mètres. Le plan rouge est déclenché.