Un abattage dominical spectaculaire entre La Roche-en-Ardenne et Vecpré (vidéo)

Pourtant, tout était planifié pour que cela se fasse en semaine: l'abattage de deux peupliers, appartenant à un privé, devait être réalisé par ses soins. Mais il y a une semaine, un de ces arbres est tombé, heureusement sans faire de dégâts, et a obstrué, pendant plusieurs heures, cette route La Roche-en-Ardenne - Vecpré. Les pompiers sont intervenus.

Rapidité

Le danger que le second arbre "imite" le premier était bien réel, d'où un chantier prévu un dimanche.

Dans ce cadre, toutes les planètes se sont alignées pour l'entrepreneur: "Tout a été organisé le vendredi matin. Nous avions besoin d'une nacelle, d'une pelle de 14 tonnes. Le loueur de matériel s'est vraiment démené pour nous trouver l'ensemble. Le bourgmestre de La Roche-en-Ardenne, lui, a également pris les dispositions pour que la route soit fermée pour que nous puissions travailler", avance Romain Danthine.

S'il utilise le pluriel, c'est parce qu'il a pu compter, pour ce chantier tout aussi technique qu'important, sur des collègues, à savoir Thomas Colonval et Ben d' "Arbor Parcs".

145 cm de circonférence

Le travail se déclinait en plusieurs étapes: le nettoyage des stigmates du premier arbre tombé et l'abattage du second: "Celui-ci affichait une hauteur d'un peu plus de 25 mètres et une circonférence à la base de 145 centimètres".

La première étape a été de l'élaguer avec l'aide de la nacelle puis de le couper. Si dans un premier temps, il avait été envisagé de le faire tomber sur un terrain privé, c'est une autre option, celle de la route qui a été retenue.

"Nous avons gardé sa tête pour qu'il puisse toucher le rocher en face, un peu comme ce que l'arbre tombé la semaine dernière avait fait. Nous devions également prendre en compte un lampadaire situé en dessous de l'arbre", explique toujours Romain Danthine. L'abattage, spectaculaire, s'est déroulé sans encombre.