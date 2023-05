La Roche: du logement dans la maison des frères et coup de neuf pour le hall sportif de l'athénée

"Le doyen était venu nous trouver pour avoir un droit de propriété pour en faire un logement, se souvient l’échevin Dominique Gillard. M ais le prêt n’a pas été accordé. Nous avons alors décidé de reprendre la main pour y établir des logements. En 2015, nous avons réfléchi à le transformer pour accueillir des mineurs étrangers non-accompagnés, mais cela n’a pas abouti. D’autres projets tombent à l’eau. Et puis cette possibilité nous est venue."

Une opportunité de la Région wallonne avec des subsides "relogement" à hauteur de 800 000 € .

"On s’engage formellement à payer l’éventuel surplus pour la réalisation des deux logements prévus, précise l’échevin. Cela nous permettra aussi d’avoir un logement d’urgence en cas de catastrophe comme les inondations ou un incendie."

Le centre sportif de l’athénée rénové

Un deuxième dossier important présenté sur la table concerne la rénovation et l’extension du hall sportif de l’athénée royal de La Roche. Cette infrastructure est, depuis sa construction fin des années 80, employée de manière partagée entre l’école et la Commune avec une convention. "L’entretien a été réalisé par la Fédération Wallonie Bruxelles avec ses moyens, explique l’échevin Charles Racot. Et il n’y a pas de moyens pour l’amélioration Le projet prévoit à présent d’agrandir le bâtiment de 10 mètres avec une buvette partagée, la rénovation des sanitaires, la gestion de l’accès ou encore la partie énergétique (isolation, chauffage, électricité, panneaux photovoltaïques). Sur le site de la piscine, on prévoit aussi la création d’un terrain de paddle et également de refaire les clôtures car il y a de nombreuses visites de sangliers."

Une enveloppe d’un peu plus de 2 millions est prévue à cet effet. "Et le titre de propriété changera, précise encore l’échevin Racot. Les clés vont donc changer de poche. L’athénée restera prioritaire pendant les heures scolaires, mais d’autres écoles ou associations pourront combler les heures qui pourraient être libres, ce qui n’est pas le cas pour l’instant."

Pas assez de commodités pour les cyclistes

Du côté de la minorité, Céline Frippiat, a pointé, lors de cette séance, les soucis sanitaires – le manque de commodités – occasionnés lors de la dernière organisation cycliste, le Belgian Mountainbike Challenge, qui a déposé ses valises dans la Ville.

Le collège s’en étonne, jugeant que cela n’a jamais été le cas lors des différentes organisations.

"On prend bonne note de cette remarque et on réfléchira à établir une demande concernant les toilettes pour le futur, explique le bourgmestre Guy Gilloteaux. L es organisateurs ont sans doute été dépassés. Habituellement, le départ a lieu du Floréal, mais ce n’était pas possible comme il s’agissait de week-end de l’Ascension. La configuration était nouvelle et j’en suis désolé pour les riverains car ils ne devaient être présents que deux fois dix minutes. Mais il ne faut pas oublier non plus que cela génère la présence d’un millier de personnes sur le territoire de la commune avec tous les impacts financiers. Il faut donc espérer conserver cette organisation à La Roche."