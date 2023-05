Blanche Delcroix a soufflé ses cent bougies à La Roche-en-Ardenne

"Lors de votre arrivée, nous avons découvert une petite dame d’une gentillesse et d’une discrétion inimaginables, empreinte de douceur et dotée d’une excellente santé et d’un esprit toujours vif, souligne Laurence Bastin, la présidente du CPAS qui semble cerner un des secrets de la longévité de la jubilaire: "Le secret de cette bonne santé se trouve peut-être dans la trappiste, boisson Divine s’il en est, que vous dégustez très régulièrement avec modération."

Aventure humaine

Le lien entre Blanche et la Roche-en-Ardenne, c’est avant tout une belle histoire humaine. Une histoire qui lie la centenaire et la Rochoise Francoise Batteux-Pierret. "Françoise a fait votre connaissance chez ses grands-parents alors qu’elle était toute petite. Vous étiez femme de ménage chez eux et votre mari, Albert, le jardinier", rappelle Laurence Bastin. Blanche devient ensuite secrétaire chez un médecin et les liens entre les deux personnes disparaissent. C’est il y a vingt ans, lorsque Balnche perd son époux, que les deux dames reprennent contact et se voient régulièrement.

Canicule

"En juillet 2018, lors de la canicule, vous appelez Françoise à la rescousse. Comme vous n’êtes vraiment pas bien, déshydratée, Françoise décide de vous ramener en Ardenne et vous êtes hospitalisée quelques jours à Aye. Il est vrai qu’à l’époque vous n’aviez encore"que"96 ans… Vous vous êtes rapidement remise de ce petit pépin de santé et Françoise vous a proposé de nous rejoindre au Home Jamotte." Chose cocasse, c’est à ce moment que Francoise apprend que le prénom de son amie est Blanche : "Pour elle et sa famille, vous étiez toujours"Gaby", diminutif de votre deuxième prénom, Gabrielle, car c’est ainsi que l’on vous appelait couramment."