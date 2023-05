10% du Top 100 mondial sur le BeMC à La Roche

Ils seront 501 au départ, 401 en open et 100 élites venus de 17 pays, dont 84 chez les hommes et 10 pensionnaires du Top 100 au ranking UCI marathon: les deux meilleurs Belges, Wout Alleman (20) et Frans Claes (27), les Français Pierre Billaud (44) et Émilien Mourier (62), les Sud-Africains Marco Joubert (45) et Tristan Nortje (67), les Hollandais Wim De Bruin (61) et Tim Smeenge (64), l’Allemand Paul Hauser (75) et le Tchèque Milan Damek (87). En élites toujours, en retrouvera les deux meilleurs marathoniens wallons, Maxime Dony (324), mais aussi son équipier Simon Grégoire (415). En 2022, le Barvautois avait écrasé la concurrence en open, gagnant les quatre étapes et le général avec 38 minutes d’avance sur le deuxième. Seuls cinq coureurs de la catégorie élite avaient été plus rapides que Simon Grégoire, dont Hans Becking, vainqueur 2022 et absent cette année.

Le premier de Mottet

Ludovic Mottet découvrira, lui, le BeMC, en open. Le Famennois reste sur une victoire samedi en 3 Nations Cup à Eupen, en master 1. "La course n’existait pas encore quand j’ai arrêté le VTT en 2009, note celui-ci. Les courses à étapes me réussissaient bien en général, avec deux Tops 10 au Tour de France et un podium au Tour de l’Ain. J’espère être en pleine possession de mes moyens. À Eupen, à deux tours de la fin, je n’avais plus de frein du tout. J’ai chuté trois fois en descente, dont une violemment."

En dames élites, elles seront 14, dont trois Top 20 UCI: la Suissesse Irina Luetzelschwab (11), l’Allemande Bettina Janas (13) et la Sud-Africaine Amy McField (16).