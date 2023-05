Le parapente, un sport de passionné, une aventure écologique à La Roche

À travers le monde

Le club possède en effet un historique fort, et a beaucoup évolué depuis sa création: "Si on prend en compte seulement les membres, nous étions 5 ou 6 au début, aujourd’hui nous sommes presque 80 membres, déclare le président Pascal Lhoasse. Mais nous avons aussi évolué dans notre offre. Nous proposons des post-formations pour que les jeunes qui sortent de l’école puissent devenir parapentiste et chaque année, nous organisons un grand voyage, à la période de l’Ascension, et nous allons voler dans les Vosges. C’est vraiment le rendez-vous de l’année et l’an dernier par exemple, nous étions environ 40 pilotes à être partis. Mais notre club a voyagé à travers toute l’Europe et dans le monde. Nous avons volé en Espagne, en Slovénie, dans les Carpates, au Chili, en Colombie,… nous sommes une vraie famille."

Soutenu par La Roche et Rendeux

Si le club a autant évolué, c’est aussi grâce au soutien de la commune: "À la création du club, la commune de La Roche nous avait soutenus, et aujourd’hui la commune de Rendeux nous soutient également. Notre club est devenu un symbole du tourisme rochois. Sur les nouveaux panneaux de l’office de tourisme, les illustrations montrent les parapentistes de la Roch’Ailes. Ça montre bien à quel point le parapente a pris une place importante".

Mais qu’est-ce qui démarque autant le club et sa vision du parapente des autres ?: "La Roch’Ailes se veut être un club familial et le rester. Avec nos voyages, notre façon de voir les choses, le fait que tous nos terrains soient “en pleine nature”,… Le parapente, c’est un sport de passionné, et une vraie aventure écologique à travers la nature. C’est important pour nous de perpétuer cet esprit".

À travers ce week-end anniversaire sur sa terre d’origine, le club a pu se mettre en valeur et raconter son histoire à tous les visiteurs, et son futur est tourné vers de nouveaux horizons.