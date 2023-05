La Roch’ailes, un club de parapentistes, fête ses 20 ans

Le baptême de Charles Michel

Il plonge avec nous dans ses boîtes à archives. "Depuis les années 1980, le site de Maboge-Berismenil existait et était dédié aux deltas" avance celui qui est à la base, en 1999, du lancement du site du Corimont: "Le site a été lancé avec l’appui précieux de la commune, du SI de La Roche-en-Ardenne et des propriétaires privés. Dans la foulée, pour ne pas gérer cela seul avec 5 autres parapentistes nous fondons le club. Rapidement, de nombreux pilotes sont venus nous rejoindre. Nous avons alors ouvert un site à Marcourt, dans la commune de Rendeux, là aussi avec l’appui de la Commune et du SI local." Plusieurs manches du championnat de Belgique, des rencontres internationales avec des pilotes d’acrobatie de niveau mondial espagnols, français et même américains sont organisées et permettent de faire découvrir la discipline au grand public, mais pas uniquement: "Nous sommes le seul club à avoir fait voler un futur président du Conseil européen ! Charles Michel a en effet fait son baptême biplace lors de l’inauguration officielle des sites, en avril 2021" se remémore Pierre-Éric Leclercq.

Philosophie inchangée

La philosophie du club est restée identique à celle des débuts: "Elle est non commerciale, basée sur la sécurité, l’encadrement et la convivialité, et a de ce fait attiré de nombreux adhérents venu de tout le pays."

Grâce à cette motivation, La Roche-en-Ardenne et Rendeux sont devenus des points connus sur la carte des amateurs du parapente. Parmi les exploits enregistrés au départ du site rochois, celui d’un pilote qui avait atteint les Vosges.

Il y a quelques années, Pascal Lhoas succédait à Pierre-Éric Leclercq à la tête du club, ce dernier étant toujours dans les membres actifs: "Il a développé l’aspect"voyages"notamment. Sous son impulsion également, le site s’est développé pour accueillir davantage de pilotes, au point que nous sommes maintenant contraints de limiter les inscriptions" ponctue notre interlocuteur.