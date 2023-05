La Roche: Madame Liliane n’est plus

Liliane Rollin était passionnée par son travail. Nombreux sont encore ceux qui se souviennent de ses formules magiques pour faire "passer un bobo" ou de ses talents d’imitatrice pour dédramatiser des situations parfois plus difficiles. Sa façon de faire, son expérience, elle aimait les partager avec ses collègues, notamment les plus jeunes. Non avare de conseils, d’idées, elle aura marqué non seulement celles et ceux qui ont eu la chance de travailler avec elle mais également les très nombreux enfants qui ont arpenté sa classe.

Famille

Sa volonté de bien faire, elle l’avait également dans sa vie quotidienne. Elle était, nous dit une proche, "une personne vraie, entière et très humaine."

Si elle était passionnée par son travail, elle trouvait également une très belle et bonne source de ressourcement au sein de sa famille. Liliane Rollin avait uni sa destinée à Jean-Claude Molhan, très connu sur la place de La Roche-en-Ardenne, membre de plusieurs associations locales rochoises. Deux filles sont venues enrichir le couple. Ce dernier avait également la joie de compter deux petits-enfants.