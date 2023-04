La maison médicale de La Roche à la justice de paix ?

Sur les bancs de l’opposition, Céline Frippiat veut avoir ses apaisements concernant la qualité de la citerne à mazout. Apaisements apportés par le collège. "Comment être contre un tel projet ?", lance Christiane Collinet avant de voter favorablement comme l’ensemble du conseil.

Un boni probant

La directrice financière Christine Maquet a ensuite présenté les comptes communaux. Des comptes très positifs notamment avec l’accroissement des provisions et un boni 2022 s’élevant à 578 000 € et un global à 1 176 000 €. Le bourgmestre Gilloteaux s’est félicité de ces chiffres, mais également des investissements supérieurs à la moyenne des communes de même population. "Si le boni est si important, ce n’est pas à cause des ventes de bois qui ont diminué l’an dernier, mais grâce aux efforts qui sont consentis un peu partout aux CPAS, fabriques d’église, gestion des frais d’énergie." Christiane Collinet partage cet enthousiasme, mais tempère. "Il faudra être attentif à différents points comme le CPAS qu’il faudra soutenir dans les années à venir."

En parlant de prix qui explose, le conseiller Roger Pereaux n’accepte pas l’envolée des prix des auteurs de projets et décide de voter contre le lancement de l’appel pour l’aire d’accueil de cinq motor-homes à près du terrain de football. "Une aire demandée par les camping-cars et qui nous permet de légiférer et éviter des arrêts sauvages", conclut le bourgmestre.