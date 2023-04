La Roche et Rendeux : l’internet haut débit grâce à… une liaison radio

La province de Luxembourg compte encore de trop nombreuses zones blanches sur ton territoire. Elle peut néanmoins en compter trois de moins dans les communes de La Roche-en-Ardenne et Rendeux où des travaux ont été effectués. Il s’agit d’une solution innovante qui s’appuie notamment sur l’utilisation d’une liaison radio. Une technologie via faisceau hertzien.

Une connexion multipliée par dix

"Nous utilisons la fibre optique et une liaison radio, explique Haroué Fenaux, porte-parole de Proximus. Pour ces communes, plusieurs liaisons radios ont été mises en place, ce qui en fait une première en Belgique. Au total, cinq pylônes ont été installés sur une distance de 14,65 kilomètres de liaison radio."

L’émetteur principal se situe à Jupille et renvoie le haut débit sur une antenne mobile, puis à Cielle, Halleux et Gênes. "Cela a permis d’apporter le très haut débit à près de 300 foyers qui voient leur vitesse de connexion multipliée par 10, reprend le porte-parole. Avant que cette solution ne soit apportée, la vitesse de connexion était de moins de 10 Bits. Désormais, elle varie entre 50 et 100 Mbits. Proximus était le seul opérateur présent, avec une faible connectivité. Il n’était pas possible pour certains habitants de regarder la télévision. Désormais, ils peuvent en avoir deux voire trois chez eux."

Concrètement, le haut débit passe par des antennes paraboliques situées à plusieurs kilomètres l’une de l’autre. Cette solution n’est possible que si les deux paraboles ne rencontrent aucun obstacle entre elles.

Cinq pylônes ont été installés à différents endroits pour que les habitants bénéficient de l'Internet à Haut-Débit. ©EdA

Dans ce cas-ci, la fibre optique est posée sur les poteaux des distributeurs d’électricité, ce qui permet de réduire les coûts par rapport à une solution via des tranchées classiques.

Cette solution ne peut s’appliquer que dans les endroits où des poteaux électriques sont présents. Proximus a d’ailleurs signé une convention en janvier 2022 avec ORES pour l’utilisation de ses poteaux électriques en Wallonie.

Proximus souhaite couvrir 100% des foyers belges d’ici 2032

Proximus ne compte pas en rester là puisque son souhait est de couvrir 100% des foyers belges en très haut débit d’ici 2032.

"Grâce à la combinaison de la fibre avec d’autres technologies innovantes, dont la liaison radio, Proximus ambitionne d’améliorer la connectivité dans les zones rurales et en particulier dans les zones où la vitesse de connexion est actuellement inférieure à 30 Mbit/s, continue Haroun Fenaux. Mais dans les zones rurales où la pose traditionnelle de câbles est trop coûteuse, Proximus recherche de nouvelles alternatives afin de rendre certains projets possibles et économiquement viables."

C’est donc le cas ici. Cette technique a déjà été utilisée dans plusieurs communes de la province de Luxembourg comme Gouvy et Houffalize, mais aussi dans d’autres provinces comme à Philippeville et Gesves.

Des projets sont également en cours dans les communes de Sivry-Rance, Stoumont, Houyet, Héron et Ohey. "La priorité de Proximus est d’apporter ce service aux citoyens, termine le porte-parole. En 2021 et 2022, nous avons apporté le haut débit à 14 000 foyers et nous sommes toujours occupés à réduire le nombre de zones blanches."

Cédric Lerusse : "Gênes était le gros point noir"

Le bourgmestre Cédric Lerusse ©EdA

C’est un nouveau souffle pour les habitants de Gênes (Rendeux), mais aussi pour la Commune qui réfléchissait à des solutions depuis des années.

"Nous avions fait une enquête pour savoir où se situaient les zones blanches sur notre commune, explique le bourgmestre Cédric Lerusse. Une fois identifiées, nous nous sommes tournés vers différents opérateurs. Au fil des années, nous avons réussi à nouer un dialogue constructif avec Proximus qui a équipé un certain nombre de nos villages en fibre optique comme Marcourt ou Devantave. Et puis le village de Gênes était le gros point noir au niveau de l’internet. Ici, il s’agit d’un partenariat avec la commune de La Roche-en-Ardenne qui connaissait le même problème. Nous continuons à être vigilants pour que l’ensemble de la population bénéficie du haut débit. Le prochain village sur lequel nous allons nous attarder est celui de Ronzon et puisque nous allons travailler à la réfection des routes, le haut débit sera installé via la fibre optique uniquement."

Guy Gilloteaux : "Encore pas mal de travail"

Le bourgmestre Guy Gilloteaux ©EdA

"Je me réjouis évidemment que les habitants de La Roche-en-Ardenne puissent bénéficier d’une connexion internet bien plus puissante que ce qu’elle n’était. Nous accueillons cette nouvelle technologie avec fierté, surtout lorsque l’on connaît la province de Luxembourg où les distances sont importantes, avec énormément de relief. Cela répondait à une demande qui existe toujours. Nous avons pas mal de travail notamment dans les villages de Thimont et Mousny, où nous espérons que de tels travaux soient réalisés également."