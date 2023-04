Stage de survie à La Roche : "Ce n’est pas jouer les Rambo"

Il explique dans la foulée: "la survie, ce sont des choses simples. Que mettre dans son sac à dos ? Comment se protéger efficacement de la pluie et du vent ?" Il le précise cependant: il y a autant de façon d’enseigner ces techniques qu’il y a d’instructeurs, même si, évidemment, les fondamentaux restent les mêmes. De façon plus philosophique, il avance: "Il y a 450 000 ans que l’humanité a conquis le feu. Il y a un million de générations qui a reproduit ce geste. Ne soyons pas la génération qui rompt cette chaîne ! Enseignons-le à nos enfants."

"Emportez toujours une couverture de survie"

Dans sa journée survie, il pose les bases de ce qui est nécessaire pour se réapproprier l’environnement dans lequel on vit: "Tout se fait de façon ludique, avec bienveillance. Il y a un peu de théorie pour poser certains concepts et beaucoup de pratique" avance-t-il encore, soulignant que ses formations peuvent se décliner sur plusieurs jours avec logement en pleine nature et autonomie complète. Un conseil pour terminer ? "Que l’on parte pour une balade dominicale autour de la maison ou en trek à l’étranger, emportez toujours une couverture de survie, un sifflet et une toile de tente dans le fond de votre sac-à-dos. L’hypothermie est souvent le plus grand risque que l’on court quand on est involontairement bloqué en pleine nature."

Un parcours jusqu’en Afrique

Éric Arnhem est biologiste de formation et est devenu expert en primatologie, l’étude des primates. "Ceci m’a amené à étudier les gorilles et les chimpanzés dans leur habitat naturel au cœur de la forêt équatoriale africaine. Ardent défenseur de la conservation de la nature, j’ai eu le privilège de gérer un parc national aussi vaste que la province de Luxembourg en république du Congo" explique le citoyen rochois. "Au cours de mes nombreuses expéditions scientifiques en milieu isolé, j’ai acquis une grande expérience sur les techniques de survie auprès des pisteurs locaux. De retour en Belgique, je me suis donné pour mission d’aider les familles, et surtout la jeune génération, à créer un lien avec la nature, de façon à susciter l’envie de la défendre. Je le fais au travers de l’enseignement de la survie et du bushcraft, l’art de vivre dans la nature" ajoute ce passionné.

"Sortir de sa zone de confort"

Sophia et Jean habitent la région de Nassogne. Ils ont suivi, avec les enfants, une journée de survie avec Éric Arnhem. Jean explique: "Nous cherchions quelque chose à faire en famille, une occasion de vivre quelque chose de différent tous ensemble. Via une recherche sur le Net, je suis tombé sur l’activité de survie. Ce terme mettait un peu de"piment"à notre objectif, celui de nous retrouver, cela nous obligeait à sortir de notre zone de confort pour cette expérience en famille. Et je dois avouer que nous ne le regrettons pas. C’est positif et c’est un beau retour vers la nature."