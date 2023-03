La Roche: la police prend ses quartiers à la place de la FTLB

Un dossier ancien

Des nouveaux locaux pour les agents rochois ? Le dossier n’est pas neuf, bien au contraire, rappelle-t-il "On vient de loin. Il y a plus de 20 ans que l’on parlait d’une nouvelle localisation pour les services de police. Plusieurs projets ont vu le jour mais n’ont pas abouti pour de saisons diverses." Au final, c’est vrai un ancien hall de stockage de la FTLB que le choix s’est porté. L’enveloppe du bâtiment était là, de qualité, il fallait transformer ce hall en bureaux, en espace d’accueil du public. Le coût total de ces travaux est de l’ordre de 500 000 € pour un résultat particulièrement réussi.

Trois grands objectifs

Un résultat qui correspondant à une trifonctionnalité mise en avant par le chef de corps de la zone, le commissaire divisionnaire Daniel Sommelette: "Ces nouveaux locaux répondent aux besoins de sécurité, de fonctionnalité et de bien-être du personnel". Ajoutant que ce dossier, comme ceux de la modernisation des lieux de travail des agents aux quatre coins de la zone avait, note-t-il, été entrepris par son prédécesseur le commissaire divisionnaire Marcel Guissard et par différents présidents de la zone. Un élément également pointé par le bourgmestre rochois qui explique, par ailleurs, que le nouveau poste s’inscrit dans des aménagements plus globaux et d’illustrer ses propos avec les travaux entrepris à la Baraque de Fraiture mais également à Melreux, Houffalize, Tenneville et Barvaux. "L’outil immobilier de notre zone de police est tout simplement remarquable.", estime-t-il