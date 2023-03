La Rpche-en-Ardenne a vibré ce week-end: "On savoure le carnaval encore plus !" (vidéo)

Un signe du destin là pour reprendre et relancer les festivités carnavalesques dont la cité rochoise a été privée pendant trois longues années, trois années interminables, comme en témoigne Isabelle, carnavaleuse dans l’âme: "Sincèrement, avec ces années COVID, on avait peur d’avoir perdu ça pour toujours, ce moment magique de l’année, cette spontanéité, ces rencontres. Aujourd’hui, on le savoure encore plus ce carnaval. Cela reste le moment de retrouvailles, de joies, d’émotions, le moment de l’amusement presque sans limites jusqu’aux petites heures. C’est un vrai partage avec des personnes que l’on ne retrouve parfois qu’une fois pendant l’année, ici à La Roche."

Un public assoiffé de carnaval

Le président du comité carnaval Benoît Bourivain, est sur la même longueur d’onde lorsqu’il confie, au début du cortège de ce dimanche: "On savait que le public était demandeur, que nos fidèles avaient soif de carnaval. Mais on ne s’imaginait pas à quel point. Depuis le début de la saison carnavalesque, nous avons eu du monde tout le temps et toujours dans une très bonne ambiance. Les gens voulaient se retrouver, se revoir, faire la fête et ce malgré le climat de crise que nous connaissons. Il est aussi remarquable de constater que toutes les générations ont fait la fête ensemble. C’est ça aussi notre carnaval".

Effectivement, dès le vendredi -dès le bal des enfants même, ce mercredi – les carnavaleux étaient fidèles au poste pour faire la fête et sans doute rattraper ce temps perdu. Restait une inconnue essentielle pour le cortège de ce dimanche: la météo. Ce dimanche matin, elle contrastait avec celle de mise lors de l’intronisation, où il a fait sec et où le soleil a montré plus que le bout de son nez. Dimanche, la pluie s’est invitée jusqu’à midi. Et si l’on excepte un tout simple crachin, le défilé, lui, s’est passé au sec et sous une pluie de confettis cette fois. Du bonheur pour les participants et pour le public venu en nombre pour plus de deux heures de joie. Cela se lisait dans les yeux des petits mais également des plus grands.

40 groupes, chars, musiques

Le jury n’a pas eu, cette année encore, la tâche facile. Le point d’orgue, l’apothéose du laetare rochois est et reste ce cortège dominical. Un cortège qui a rassemblé près de 40 formations, qu’elles soient musicales, groupes ou chars, issues des groupes carnavalesques de la région ou encore de l’extérieur. Un défilé de très haute facture. Nous aurons l’occasion de revenir sur les résultats des concours dans une prochaine édition. Le carnaval 2023, celui de la renaissance post-Covid figurera, c’est une certitude, dans les grands crus. Tous les acteurs de ces réjouissances, la cour princière, tous les comités y ont contribué. Le laetare, lui, se termine ce lundi soir avec le souper de clôture sous chapiteau.