Joseph Sibret est ardoisier et enseigne son art aux futurs couvreurs à l'athénée royal local. Il succède à Erwan Ier, dernier prince, lui, avant la pandémie et l’annulation de 3 carnavals successifs. Les cours du nouveau prince sont composées de Julie Bastogne et Maeva Danloy, grandes princesses et de Théo Bastogne, petit prince, entouré de Cléa Lapagne et Miley Moreau. La journée et le week-end se poursuivent en terre rochoise avec ce soir un bal animé par « Le faiseur d’ambiance. » Ce dimanche, dès midi, plusieurs animations sont proposées en ville avant l’important cortège, le rondeau des formations musicales et le bal avec la remise des prix du concours du plus beau char et groupe.