Le retour très attendu ce week-end du carnaval de La Roche !

Tous espèrent que les cieux seront avec les carnavaleux tout au long du week-end.

Dès vendredi avec le bal costumé

Pour faire la fête, le comité a concocté un programme de choix. Dès ce vendredi 17 mars, parallèlement à l’ambiance propre aux cafés, un bal costumé est programmé sous chapiteau. "Les 11 musiciens du groupe Jad’is seront pour la seconde fois des nôtres. Cela promet déjà une fameuse ambiance", enchaîne le président. Peu ou pas de repos pour les fêtards puisque le samedi, dès midi, plusieurs animations sont prévues en ville avant l’intronisation du nouveau prince carnaval (voir par ailleurs). Le soir, bal costumé avec "Le faiseur d’ambiance."

Apothéose dimanche

Ce dimanche, jour phare, apothéose avec, là aussi, des animations dès le matin. Le cortège international, lui, s’élancera du Val du Bronze sur le coup de 14 h. Il s’agira comme par le passé d’un savant dosage entre chars, groupes dont plusieurs issus de l’entité ou de la région et de formations musicales: "Nous pourrons compter, notamment, sur la Percu Sambalou de Polleur, le DMA Band de Roclenge-sur-Geer, la Batucada Capanga de Lille, la Banda de Dottignies, l’harmonie de Vaux-sur-sûre. Et bien entendu Les Choffleux d’buses de La Roche", enchaîne notre interlocuteur qui annonce de nombreuses surprises tout au long de ce week-end. À 16 h 30, débutera, sous chapiteau le traditionnel rondeau final des fanfares, harmonies et autres bandas. Notons que le chapiteau ne fermera pas ses portes entre le rondeau et le bal du soir, un bal animé par Michel Meyer. Pour terminer en beauté ce carnaval, le ROC rochois se chargera de l’organisation de la soirée de clôture du lundi avec un barbecue au menu (réservation via le 0495/ 48 08 57).

Un Golden Pass proposé

Le credo du comité carnaval, à savoir rendre ses festivités accessibles, reste le même. Mais, force est de constater, comme le souligne le président Benoît Bourivain, que tout augmente: du prix de la bière à celui de l’énergie,.. "Notre budget est serré pour proposer un carnaval de qualité", dit-il. Ainsi, l’accès aux bals ne sera plus gratuit, même pour les déguisés. Cependant, pour tempérer cette mesure et fidéliser les nombreux carnavaleux, il a été décidé de mettre en vente un "Golden Pass." Vendu au prix de 10 €, il donne accès aux bals du vendredi, samedi et dimanche, tout comme au cortège le dimanche et au rondeau final, à l’issue de ce dernier. Ces golden pass sont disponibles à la station de l’Ourthe, rue de Cielle ou à la librairie "le Lithérer" place du Bronze. Ils seront également en vente à l’entrée du bal de vendredi.

Erwan Adam, prince en 2019, affichait une longue barbe à la soirée des princes, en symbôle de son très long règne. ©ÉdA

