Ambiance surchauffée à la soirée des Princes Carnaval de La Roche (vidéo)

100% rochois !

"C’est l’ambiance des grands soirs que nous avons connue et que nous connaîtrons encore", lance avec sa verve légendaire, le président Benoît Bourivain, à l’entame de la seconde partie du spectacle. Car spectacle, il y a eu. Et chose notable, une fois encore, c’était du 100% rochois. Sur les planches, les princes, plusieurs membres du comité alternant revue satirique de l’actualité et pot-pourri musical, les Brésiliens, le 5ème élément ou encore le Cercle, sans oublier une chanson tout autant intimiste que piquante et cinglante signée Lola Collin.

La Roche-en-Ardenne a du talent, cela s’est confirmé ce samedi.

Il s’agissait aussi d’une apothéose pour ces acteurs, après de nombreuses heures de préparation et répétition. Cela aussi se doit d’être souligné.

Souligné également le moment de silence en hommage aux disparus de ces dernières années. Impressionnant dans une salle surchauffée qui, l’espace d’un moment, a honoré cette grande famille du carnaval.

Des Oscars

Cette soirée des princes, c’est également l’occasion de décerner des Oscars, soit des récompenses pour les personnes ou formations qui, au quotidien, se mobilisent et défendent le folklore et le carnaval local.

Cette année, ces récompenses ont été décernées à Guillaume Ernoux, membre du comité, qui a la particularité de l’avoir intégré à la veille de la crise sanitaire. Il n’a donc jamais vécu un cortège de l’intérieur, en tant que comitard du moins. Sophie Nolhan échevine du tourisme a également été mise à l’honneur, tout comme le groupe carnavalesque les Aliés’nés. Pas de doute, les Rochois sont chauds. La température monte avant le week-end du laterare. Ce sera du 17 au 19 mars prochain.

Une double présidence et des adoubements

©ÉdA

À l’entame de cette soirée des princes, le président Bourivain, fondateur du carnaval il y a 50 ans, lance une véritable bombe: il annonce: "Il est peut-être temps de passer le témoin, la présidence aussi et laisser naître de nouvelles idées dans de nouvelles têtes." Et d’expliquer que le comité avait opté pour un mix entre Pascal Lucas et lui-même. Ils assureront la présidence à deux. Lors de cette soirée, ont été adoubés en tant que membres du comité (notre photo): Fred Begon, Grégoire Denis et, révolution que nous vous annoncions il y a quelques semaines, Yvette Fossion et Justine Magnus, les deux premières dames au sein du comité rochois