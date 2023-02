Une maquette de chapelle pour les Samaritains à La Roche

Loin d’être un hasard car, pour cette édition, ces Samaritains s’inspiraient du thème de Lourdes retenu cette année, à savoir "Que l’on construise ici une chapelle ". La réalisation de Jean-Claude Pirnay y trouvait donc toute sa place, tout comme les plaques en ardoises remises à chaque participant, plaques reprenant une parole du pape Francois.

Turquie et Syrie

La rencontre des Samaritains a, une nouvelle fois, été couronnée de succès, comme l’explique un de ses responsables, Roger Dupont: "Plus de 180 pèlerins s’étaient donné rendez-vous pour la méditation du chapelet animé par l’abbé Pierre Godfroid, aumônier de l’Hospitalité de Lourdes. La messe solennelle qui a suivi était, elle, présidée par le Chanoine Philipe Goosse, doyen de Saint-Hubert en présence de l’abbé Moanda, vice-doyen et du père Voidek" Le fruit de la collecte réalisée lors de cet office s’élevait à un peu plus de 460 €. "Ce montant a été porté à 500 euros. Il sera versé au consortium 12-12 pour venir en aide aux sinistrés de Turquie et de Syrie", note toujours Roger Dupont.

Tirage au sort pour les voyages à Lourdes

Un moment de convivialité a rassemblé tout le monde, non loin de l’église, en la salle Li Mahonette. Là, des bourses pour se rendre à Lourdes ont été tirées au sort.

Gagnent une bourse d’une valeur de 375 €: Jean Barthélemy de Noirefontaine, Agnès Bertrand de Noirefontaine, Ida Borlon de Pessoux, Cécile Donou de Ciney, Michel Freçon de Libramont, Sébastien Lhermitte de Fauvillers, Lucienne Monseur de Jupille, Hervé Pirlot de Champlon, Lucienne Poncelet de Bertrix, Pierre Benoit Sandron de Bouge, Bénédikte Stofferis de La Roche, Daniel Vandingenen de Bras.

Gagnent une bourse de 250 €: Joseph Baltus de Bertogne, Cyrille Bernier de Manhay, Philippe Demanet de Cortil-Noirmont, Hadeweij de Quaasteniet de Warizy, André Frères de Tresfontaines, Marie Jacqmin de Chatillon, Alberte Lefevre de Champlon, Jacques Pierre de Noirefontaine, Jules Poncin de Bertrix, Simone Poncin de La Roche, André Rollus de Habay, Michel Servais de Grune.

