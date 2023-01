50 000 € d’électricité pour la patinoire de La Roche

La patinoire d’Ardenne Aventures, accessible du 3 décembre au 15 janvier, sur le quai de l’Ourthe à La Roche-en-Ardenne, affiche un franc succès. Les nombreuses activités, comme les concerts et la fête du Nouvel an, ont dopé la fréquentation. Et ce n’est pas fini. Un tournoi de curling est programmé les 13 et 14 janvier. Un tournoi accessible à tous. Quarante-huit équipes seront en lice.