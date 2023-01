Les grands chantiers de 2023 à La Roche-en-Ardenne

Depuis plus de deux décennies, la Commune de La Roche-en-Ardenne organise une soirée des vœux à l’attention de la population. Tradition mise à mal par les années de crise sanitaire. C’est à Samrée que, cette fois, élus et citoyens se sont retrouvés. Remplaçant le bourgmestre Guy Gilloteaux, souffrant, l’échevin Dominique Gillard n’a pas manqué de mettre en avant les crises qui touchent ou ont touché notre monde. Loin de se plonger dans la morosité, il plaide pour un optimisme mesuré. " Si notre optimisme vient bien de l’ensemble de notre population, il découle également des différents projets que nous voulons lancer ou clôturer dans un avenir proche " pose-t-il, énonçant quelques grands chantiers qui se termineront ou seront initiés en 2023. Et de citer l’aboutissement du chantier de la réfection de la piscine, la poursuite des études et travaux de sécurisation des cours d’eau (1 273 000 €), l’aménagement de l’entrée du Pafy, les travaux à l’école de Vecmont et ceux au Quai de l’Ourthe. " Au niveau du Plan communal de Développement rural: l’embellissement de la salle de Halleux, la création d’un nouvel espace de convivialité à Mierchamps et, pour terminer, le lancement d’un hall pour la fabrication de plaquettes de chauffage. nécessaires au fonctionnement des nouvelles chaudières de notre future piscine " note-t-il, ponctuant: " C’est là aussi que nous pouvons concrétiser notre optimisme. "