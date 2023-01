Mierchamps: Le concert des Rois Mages de la chorale « À chœur ouvert » au profit d’EQLA

Un concert apprécié durant lequel les choristes animés par Jean Renard et accompagné au piano par Paul Hubert et Gérard Lambert et à la clarinette par Marijke Verbeeck, ont interprété des chants traditionnels et internationaux de la période de Noël. Un concert plein de surprises aussi avec la visite d’un sapin de Noël et bien entendu des Rois Mages. Quant aux villageois, ils ont proposé les gaufres et le verre de l’an neuf à l’issue du spectacle. Un concert dont les bénéfices seront reversés à EQLA, une association qui vient en aide au quotidien aux personnes aveugles et malvoyantes. L’association, anciennement Œuvre Nationale des Aveugles (ONA), a fêté son centenaire en 2022 et dispose par ailleurs d’une antenne provinciale basée à Marloie.