Le PCDR est approuvé à La Roche

Parmi les projets prioritaires à réaliser dans les trois ans, des logements tremplins et intergénérationnels seront créés alors qu’un conseil consultatif des aînés doit également voir le jour. Au niveau associatif, la rénovation de la maison de village de Cielle est aussi dans les cartons tout comme un espace de convivialité à Mierchamps.

Mobilité et tourisme

Dans un second temps, la transition en termes de transport fait aussi partie des intérêts défendus par le PCDR avec la création de voies lentes partout dans la commune.

Une plateforme bois énergie fera son apparition et permettra de traiter et sécher des bois communaux. Une démarche utile pour la piscine qui sera alimentée par une chaufferie au bois.

La valorisation du patrimoine ne sera pas en reste non plus. Ces idées doivent germer dans quatre à six ans.

Enfin, un tourisme local et durable sera défendu par ce PCDR. Une passerelle sur l’Ourthe entre Hubermont et Nadrin sera construite dans ce sens.

Redynamiser les commerces du centre-ville fait également partie des plans alors que la relance d’un comice agricole devra permettre de soutenir les productions locales. On se situe ici dans des dossiers à boucler d’ici sept à dix ans.

Salle de Halleux

La première demande de convention soumise par la CLDR concerne l’extension de la maison de village de Halleux et l’aménagement de ses abords.

Cette convention a été approuvée à l’unanimité par les élus.

"Les combles du bâtiment existants seront exploités au niveau pour ajouter des pièces, a précisé Catherine Servotte, de la FRW. Une annexe sera également construite sur la droite du bâtiment afin d’augmenter la capacité de la salle. À l’extérieur, une clôture permettra de sécuriser l’endroit par rapport à l’étang." Cet agrandissement se chiffre à 324 659 €, subventionnés à 80%.