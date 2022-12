Le marché de Noël de Bérismenil est de retour ce samedi 10 décembre

80 exposants présents

Plus de cent bénévoles seront de la partie ce samedi 10 décembre, dès 11 heures, pour l’inauguration officielle de l’événement, sur le parvis de l’église. Ces deux années ont permis à tous de réfléchir sur un nouveau programme. Ce dernier sera un peu modifié. Bien entendu, les fondamentaux restent, comme l’explique le président du comité, Alexandre Dupriez: "Le groupe de bénévoles n’a pas été difficile à remotiver malgré cette crise COVID. Cela a été un peu plus difficile au niveau des exposants mais nous pourrons compter sur la présence de près de 80 cabanons qui proposeront une variété de produits". Le comité a, en ces temps de crises, voulu également garantir une accessibilité à toutes et tous: "Le prix d’entrée n’a pas été majoré et reste à 2,50 €. Il sert à payer les animations qui sont proposées tout au long du marché. Les prix des boissons n’ont pas non plus été augmentés", ajoute le président.

De nombreuses animations

Autre changement, la disparition du chapiteau, et ce pour des raisons autant techniques que logistiques: "Nous voulons faire revivre la magie de Noël plutôt qu’une idée de bal. Plusieurs groupes joueront devant les bars en soirée, et des animations seront proposées pour tous dès le matin".

Parmi ces animations, pointons, sans être exhaustif, un carrousel et des grimages gratuits pour les enfants, Joshua cracheur de feu, les Choffleux d’Buses, l’Harmonie du Hérou, Thierry et le Billabrac, les groupes "Sylden Lie," "Radiobar" et "Hit the Switch." De quoi bien préparer les fêtes de fin d’année.