La Roche : Pablo Docquier et Valérie Renard retracent le meurtre de Beausaint en un polar poignant

Ce n’est pas un hasard si Valérie Renard et Pablo Docquier ont choisi de présenter leur polar "Le siège n°6 n’était pas vide" ce vendredi 2 décembre. Et pour cause, pile 61 ans plus tôt, les grands-parents de Pablo Docquier mourraient assassinés dans leur maison de Beausaint, le 2 décembre 1961. Avec la sortie de ce livre, les auteurs retracent l’histoire de ce drame qui avait secoué la région au début des années 1960.