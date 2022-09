Le niveau du lac de Nisramont descendu de 2 mètres: du jamais vu depuis 46 ans! (vidéo)

Eau potable

Celle qui est connue actuellement à de nombreuses conséquences:"Pour des questions de sécurité, il est interdit de naviguer sur le lac. C’est dangereux avec les zones de sédiments et cela peut également endommager le matériel",dit-il. Les bateaux de secours du site, eux aussi, sont inutilisables, le garage qui les accueille n’ayant plus d’accès direct à l’eau. Autre conséquence, celle liée à la distribution d’eau, une des principales missions de l’ouvrage d’art. Certes, Guido Paulus ne travaille pas à la SWDE mais, via ses contacts et son expérience à Nisramont, il le constate: il est moins facile de traiter l’eau dans ces conditions que lorsque le lac affiche un niveau habituel. De surcroît en saison touristique où la demande est plus forte.

Des curieux

À l’exception de la navigation, interdite, ce niveau du lac anormalement bas ne perturbe pas trop l’activité touristique:"Nous accueillons encore beaucoup de promeneurs et la baisse de niveau attise une certaine curiosité. Lorsque l’on se rend vers le centre Adeps par exemple, on remarque des zones complètement sèches", souligne encore notre interlocuteur. Celui-ci note par ailleurs que ce niveau du lac permet certaines opportunités:"Nous allons en profiter pour créer un chenal vers le hangar à bateaux. Les piliers en fer de ces derniers ont été décapés et vont être traités dans les prochains jours."In fine, il le rappelle: ce qui rentre dans le lac doit en sortir via le barrage. Et si techniquement, il serait possible de conserver le lac à un niveau plus haut, c’est alors tout ce qui se trouve en aval qui serait à sec.

Avant / Après