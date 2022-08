Sécheresse: le CRO en première ligne

Pompages

Le Contrat Rivière Ourthe (CRO) joue clairement la sensibilisation de toutes et tous. " Nous avons proposé à nos communes partenaires, la pose de panneaux de sensibilisation au niveau des pompages agricoles,note Sophie Duchateau, coordinatrice adjointe.Dans la partie luxembourgeoise du bassin de l’Ourthe, les communes de Durbuy, Érezée, Hotton, La Roche-en-Ardenne et Vaux-sur-Sûre ont décidé de participer à cette campagne Ces communes organisent ce type de pompage sur leur territoire. Il n’y a donc aucune mauvaise volonté de la part des autres communes."

Sur ces panneaux, on rappelle que:"Nos cours d’eau connaissent chaque année et de plus en plus fréquemment des périodes où leur niveau est bas. Leurs débits sont alors trop faibles pour assurer leurs fonctions écologiques: épuration naturelle des eaux, recharge des nappes phréatiques, accueil de la biodiversité."On ajoute, s’adressant aux utilisateurs:"Lors de ces périodes de sécheresse, quelle que soit l’origine de l’eau, depuis un cours d’eau ou un puits, interrogez-vous sur la pertinence et la nécessité de votre pompage. Si possible, limitez-le ou arrêtez-le."

Tout en rappelant que les prélèvements pour remplir un pulvérisateur ou diluer des produits phyto sont interdits, tout comme le lavage de véhicules. Le panneau, lui, se ponctue par un"Merci de votre vigilance!"

«Laissez couler»

Autre campagne lancée, baptisée "Laissez couler." Là aussi, via des panneaux, on explique le danger de la réalisation de barrages dans les cours d’eau:"Ils empêchent les poissons et les autres animaux de la rivière de circuler librement. Comme il y a moins de courant, l’eau se réchauffe et est moins bien oxygénée. Les sédiments et les polluants s’accumulent en amont et les algues et bactéries se développent. Par ailleurs, dans les galets déplacés et remués, vivent également de nombreux animaux qui sont dérangés"est-il exposé. Et s’il est impossible de "résister" à la tentation, on invite et insiste au démontage de la structure en fin de journée.Si des panneaux sont posés, les stewards de rivière ne chôment pas actuellement, rappelant les bons usages, renforcés par cette sécheresse.