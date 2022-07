Le Conseil d’État suspend l’arrêté d’expulsion du camp scout à Samrée

«En tant que bourgmestre, je suis responsable!»

Le recours introduit se basait sur le fait que les jeunes n’auraient pas clairement été avertis du risque d’expulsion et n’auraient donc pas eu la possibilité de se défendre. Si le bourgmestre souligne les nombreux avertissements donnés, il note que le Conseil d’État, non plus, ne lui permet pas de s’expliquer. Par ailleurs, il expose:"En tant que bourgmestre, je suis responsable de la sécurité, de la salubrité publique et de la tranquillité. Sur ces trois axes, il y a des plaintes. L’arrêté n’était pas une sanction mais une façon de répondre à mes responsabilités".

Le mayeur a été largement contacté par nos confrères du nord du pays et par des parents de jeunes participants au séjour."De conversations diverses, j’apprends que ce groupe a également quelques soucis liés à des activités dans son local."