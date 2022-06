Le vétéran américain Reid Clanton sur les traces de son histoire à La Roche et Verdenne

Recueillement aux monuments

Reid Clanton a aujourd’hui 97 ans. Il a combattu au sein de la 84edivision d’infanterie, les fameux "Railsplitters." Débarquement de Normandie, campagne de France, Bataille des Ardennes avec notamment Verdenne et La Roche-en-Ardenne, deux des endroits où il a été reçu il y a quelques jours. À Verdenne (Marche-en-Famenne), le comité Verdenne 44 n’a pas failli à sa réputation. Et c’est en jeep d’époque qu’il a arpenté le champ de bataille, avant de se recueillir devant le monument au Calvaire de Bourdon. Autre monument où le vétéran s’est recueilli, la plaque de la jonction à La Roche-en-Ardenne, là où sa division a rencontré les troupes britanniques en janvier 1945. Dans la cité rochoise, le vétéran a été élevé au titre de citoyen d’honneur, avant de découvrir le musée consacré à la Bataille. Une visite qu’il a largement commentée.

Des associations qui aident les vétérans

De tels retours sont possibles grâce à des associations basées aux USA, "Wish For Our Heroes" dans ce cas précis. Cette association lève des fonds pour permettre le retour de ces vétérans et les accompagnateurs, eux, payent leur voyage un peu plus cher que le prix du marché. En Belgique, ces associations peuvent compter sur des relais locaux pour mettre sur pied autant les hébergements que les visites. Ici, c’est un habitué de ces retours, le Bertognard Raphaël Giot, qui a activé ses relais pour ce faire.