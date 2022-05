Durbuy va-t-il rebondir à Bérismenil? «La porte n’est pas fermée»

Malgré cette incertitude, Ousmane Sow a lancé une campagne de recrutement, aidé par le célèbre rappeur Naza .

Depuis ce refus, Ousmane Sow cherche une solution. Viendra-t-elle de Bérismenil?

"Nous avons eu un premier contact, avoue Guy Bastin, le président de Bérismenil qui n’aligne plus d’équipe première. Nous avons une réunion de comité cette semaine, ce sera au menu des discussions. La porte n’est pas fermée en tout cas. Nous devons aussi évoquer le sujet avec le club de La Roche qui joue actuellement chez nous, mais qui veut retourner en ville, et la commune."

Ousmane Sow, lui, est moins enthousiaste qu’il ne l’avait été lors des contacts avec Houffaloise.

"J’ai l’impression qu’il y a un mouvement anti-Durbuy, explique-t-il. Amonines a refusé de nous accueillir aussi par exemple. On a un projet solide, on a des moyens, on peut s’entendre avec beaucoup de clubs. La solidarité régionale, provinciale est intense, mais j’espère toujours qu’un club va nous tendre la main jusqu’au bout."

Ousmane Sow, qui avait demandé une dérogation pour la règle des 30 km, a eu une réponse négative de l’ACFF. Il doit trouver un terrain dans les 30 km à vol d’oiseau de Durbuy.