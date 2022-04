Des adoubements à la confrérie du Purnalet à La Roche

A posteriori, on pourrait toujours dire que cela était possible. Mais un chapitre de confrérie, cela ne s’improvise pas. L’organisation nécessite de nombreuses démarches et surtout de nombreux engagement via des prestataires de services, souvent de longs mois à l’avance. Inviter les confréries amies, celle venues en dehors de nos frontières, ne s’improvise pas non plus. Au moment de prendre la décision d’organiser ou non un chapitre, les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie étaient encore restrictives. Et si elles sont été assouplies depuis, pas question pour la confrérie du Purnalet, fleuron de la vie folklorique rochoise, d’improviser quelque chose à la va-vite. N’empêche, les membres de ladite confrérie ont décidé d’organiser un chapitre à huis clos, notamment pour les changements de grades au sein de l’institution, car cela en est une. Ce chapitre, en comité restreint, a donc permis plusieurs adoubements: Yann Goose rejoint les Grands-Maîstres. Guy Legrand et Dominique Lamette ont désormais le grade de Maîstres. Simon et Thomas Legrand, eux, deviennent Dauphins au sein de la confrérie!