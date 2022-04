P1: la tranche pour Vaux, Longlier se balade à Florenville

Dans l’autre duel, Vaux-Noville avait l’occasion d’empocher la troisième tranche et donc de se qualifier pour le tour final. Et les hommes de Pol Leemans ont validé leut ticket en s’imposant 0-2 en terre rochoise. La rencontre a été aprement disputée avec des réalisations de Sagna et Soyer alors qu’Hatert a été exclu juste après le 0-2. Niang, après un bel exploit, a ajouté une rose en fin de match avant que Remacle ne réduise l’écart pour l’honneur.