Le jeune portier de Givry, passé par Virton chez les jeunes, a opté pour Freylange, en P1.

"C’est un beau challenge pour Luka qui ne pouvait plus attendre non plus de voir ce qui allait se passer à Givry. Freylange va jouer les premiers rôles en P1. J’ai expliqué le tout à Jacques Aubry qui a compris notre décision", explique Frédérick Lapraille, son paternel.