Houffalize et Schaerbeek sont désormais jumelées

Schaerbeek avait aidé Houffalize en 44

Ce n’est pas un secret, c’est même une histoire à raconter au plus grand nombre. La ville de Schaerbeek est venue en aide à Houffalize durant la Deuxième Guerre Mondiale en lui apportant plusieurs camions de vivres. Depuis lors, Houffalize, qui avait été pratiquement rasé dans sa totalité, est reconnaissante. Reconnue comme ville martyre, Houffalize n’avait en effet pas été épargné par les bombardements de 1944. La Commune bruxelloise avait alors apporté nourriture, couvertures, vêtements et matériaux de construction aux sinistrés. Une aide précieuse que jamais Houffalize n’oubliera. Considérées comme jumelées, les deux Communes n’avaient en réalité jamais officialisé la chose, jusqu’à ce lundi 2 octobre, où le bourgmestre Marc Caprasse et l’échevin de Schaerbeek Quentin Van Den Hove ont signé une charte de jumelage. " Nous avons organisé ça avec Patricia Denis, explique la première échevine houffaloise, Josette Deville. Il y a toujours eu des affinités entre les deux villes. Nous pensions que le jumelage avait déjà été signé du temps des anciens bourgmestres, mais cela n’avait jamais été fait officiellement. Et voilà que, près de 80 ans après, la charte est signée."

Les étudiants prennent part au jumelage

La volonté de Houffalize n’est pas simplement de signer une charte, mais de faire en sorte qu’une collaboration et des échanges s’installent entre les deux villes. "Nous fournissons déjà des sapins pour la ville de Schaerbeek, reprend Josette Deville. Le grand sapin qui se trouve chaque année sur la Place Collignon vient d’ici." Outre cette collaboration hivernale, les écoles bruxelloises et houffaloises prennent désormais part à ce jumelage. "Il s’agit des élèves des athénées de Schaerbeek et des élèves du lycée Reine Fabiola, ajoute l’échevine. Par exemple, les élèves de là-bas sont venus ici et ont visité tout ce qui est mémoriel à Houffalize à l’aide du guide Francis Léonard. Ils sont allés loger à Vayamundo. Nous souhaitons vraiment que ce jumelage connaisse une suite et ne se limite pas à une signature." D’autres élèves de Schaebeek reviendront ces 9, 12 et 17 octobre pour découvrir la commune et son histoire.