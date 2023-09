11 écoliers forment le conseil communal des enfants à Houffalize

Moment particulier pour onze enfants de 5e et 6e primaire de la commune de Houffalize, qui forment désormais le conseil communal des Enfants. En début de séance publique, mardi soir, toutes et tous ont prêté serment devant les élus. Basile, Laora, Siloé, Aylin, Noam, Guillaume, Antoine, Axel, Manon, Noé et Méline ont passé l’écharpe aux couleurs de la Belgique et ont reçu un beau sweat-shirt bleu avec leur nom inscrit dessus. Désormais, ils représentent la Commune. C’est la deuxième année consécutive que Houffalize met en place un conseil communal des enfants. Ceux de 5e sont partis pour deux ans de mandat et ceux de 6e, un an. Durant cette période, ils pourront proposer leurs idées afin que peut-être, certains projets se réalisent.