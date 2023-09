Les extérieurs de l’école des "P’tits Gaulois" de Tavigny ont été aménagés dans le cadre de l’appel à projets "Ose le vert"

Des plantations et arbres à insectes pour un budget de 1900€

Grâce à un budget de la Région wallonne, les extérieurs de l’école de Tavigny ont été aménagés ces derniers mois. "Lorsque nous avons appris que notre école était sélectionnée et que nous allions recevoir un budget de 1900€, mes collègues et moi étions ravies car nous allions pouvoir concrétiser toutes nos idées, explique l’une des professeures, Barbara Lamy. S’en sont suivies six rencontres avec un coach de Natagora attitré pour Tavigny, M. Louwette. Celui-ci et venu discuter avec nous pour sonder nos idées. Il a ensuite accompagné les enfants dans des activités de découverte nature."

Parmi celles-ci, citons notamment la recherche des noms d’insectes et fleurs du jardin. "Il nous a aidées à délimiter les différentes parcelles du terrain, à implanter une cabane de saules, trois potagers, des prés fleuris, une agora formée de hêtres, un parterre de bulbes et des espaces sauvages, reprend Barbara Lamy. Par la suite, les enfants ont semé des graines de haricots, potirons, potimarrons, courgettes, butternuts et pu observer leur évolution jusqu’à la dégustation. Ils ont également planté des piquets avec l’aide précieuse des ouvriers communaux."

Et cet été, c’est grâce au soutien des parents d’élèves que le projet a pu continuer. Accompagnés de leurs enfants, ils se sont relayés pour venir arroser les plantations.

Un travail de longue haleine

Un tel projet ne se fait pas en un jour. "En équipe, il a fallu planifier les différentes réunions préparatoires, imaginer un aménagement, prendre des renseignements sur les arbustes qu’il nous était possible de planter, reprend la professeure. Il a fallu tenir compte de certains paramètres comme la nature du sol très rocailleuse. Il nous fallait par exemple des plantes résistantes au climat ardennais, nous avions besoin de plantes mellifères tout en étant attentifs à acheter des plantes non toxiques pour la santé des élèves de l’école. De plus, nous avons dû dessiner le jardin de l’école avec tous les aménagements que nous voulions y apporter puis compléter les documents en ligne expliquant ces aménagements, leur utilité pour le travail scolaire tout en faisant les liens avec la biodiversité."

Sans compter qu’une partie assez fastidieuse a été d’obtenir trois devis différents pour chaque hôtel à insectes, chaque brouette, pelle, réservoir à eau, arrosoir, chaque plant, chaque fleur et piquet. Mais toutes ces préoccupations sont maintenant derrière l’équipe enseignante qui peut désormais profiter pleinement de ces aménagements. Ceux-ci ont d’ailleurs été inaugurés vendredi en présence des autorités communales, des acteurs du projet et des familles.

Durant les discours, il a été notifié que le projet ne s’arrête pas aujourd’hui puisque les enseignantes comptent utiliser les différents lieux pour y enseigner de même que continuer à entretenir ces espaces car de nouvelles idées sont déjà présentes dans les têtes. "Nous comptons replanter des arbres fruitiers en automne, créer des fauteuils en palettes de récupération, fabriquer un sentier"pieds nus", acheter des nichoirs et semer d’autres fleurs sauvages", conclut Barbara Lamy, fière de ce qui a été réalisé hier et de ce qui le sera demain.

À noter encore que l’école de Nadrin participait également et que ses extérieurs seront, quant à eux, inaugurés le 29 septembre.